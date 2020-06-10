Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda eylem hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan Suriyeli 4 işinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: son dakika İstanbul terör operasyonu Terör örgütü PKKSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 13:01
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