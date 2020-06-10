Haber Giriş: Kaynak: AA
Ticaret sicili belgesi başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek
Ticaret Bakanı Pekcan, "Şirketler, yeni dijital uygulamamızla ticaret sicili belgesi başvurularını elektronik ortamda yapabilecek, harç bedellerini ödeyebilecek." dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 12:54
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