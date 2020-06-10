Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkanı Ömer Süsli, Romanya ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, "10 milyar dolarlık ticaret hedefimizi çok yakın zamanda yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Türkiye ile Romanya arasında kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunuyor.

İki ülke arasında son yıllarda ikili ticaret hacminde önemli artış yaşandı. TÜİK verilerine göre, Türkiye ile Romanya arasındaki dış ticaret hacmi 2016'da 4,9 milyar dolar seviyesinde bulunurken, 2019'da bu rakam 6,3 milyar dolara yükseldi.

Son 4 yılda Romanya'ya 13,5 milyar dolarlık ihracat, bu ülkeden 9,6 milyar dolarlık da ithalat yapıldı. Türkiye, bu yılın ilk 4 ayında Romanya'ya 1,2 milyar dolarlık ihracat, bu ülkeden 835 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Dış ticaret hacmi dikkate alındığında, Romanya, Türkiye'nin en önemli 14'üncü ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

"Endüstri ve tıp alanındaki bütün ürünlere ağırlık vereceğiz"

DEİK Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkanı Ömer Süsli, Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ilişkilerin geleceği, yatırımlar ve salgının dünya ticaretine etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütün ülkelerdeki gibi Türkiye'nin de dış ticaretinin son aylarda olumsuz etkilendiğini ifade eden Süsli, Romanya'yla ticaretin nispeten daha iyi durumda olduğunu vurguladı.

Süsli, son 4 ayın ortalaması alındığında, ticaret hacminde yüzde 15-16'lık bir daralma yaşandığını, diğer ülkelerde ise bu rakamın yüzde 50'lere kadar ulaştığını söyledi.

15 Haziran'da yasakların kalkmasıyla beraber bu açığı hızlıca kapatmayı düşündüklerini aktaran Süsli, "Özellikle endüstri ve tıp alanındaki bütün ürünlere ağırlık vereceğiz. Romanya için doktor elbiseleri, hijyen elbiseler, hijyenik maddeler, maskeler, son zamanlarda Türkiye'nin üretimine başladığı solunum cihazları ve araç yedek parçaları bizim için ön sıralarda yer alacak." dedi.

"Salgın sürecinde ikili ilişkiler daha iyi bir noktaya geldi"

Ömer Süsli, Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret hacminin 7 milyar doları geçtiğini bildirdi. Kovid-19 salgını sürecinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi bir noktaya geldiğini gözlemlediklerini ifade eden Süsli, şunları kaydetti:

"Salgın sürecine çoğu ülke gibi Romanya da hazırlıksız yakalandı. Maske, doktor elbisesi ve hijyen malzemeleri gibi ürünleri bulmakta çok zorluk çekti ama Romanya bunları Türkiye'den tedarik etme aşmasına girdi ve Cumhurbaşkanımızın araya girmesiyle bu süreci çok iyi bir şekilde atlattı. O yüzden şu anda ilişkilerimiz çok iyi ve 10 milyar dolarlık ticaret hedefimizi çok yakın zamanda yakalayacağımızı düşünüyoruz."

Romanya'nın Avrupa'daki Türk yatırımları açısından önemine işaret eden Süsli, Romanya'da yaklaşık 15 bin civarında Türk şirketi olduğunu, bunlar arasında çok büyük endüstri yatırımı olan şirketler de bulunduğunu anlattı.

Süsli, Romanya ekonomisinin dışarıya fazla bağlı olmadığını, petrol ve doğal gaz rezervlerinin kendilerine yettiğini, bu nedenle ülke ekonomisinin süreci hızlı bir şekilde atlatacağını söyledi.

AB'nin Romanya için 20 milyar avroluk bir paket hazırladığını aktaran Süsli, "Bu 20 milyar avronun gelmesiyle Romanya ekonomisi büyük ihtimalle bir atak yapacak." dedi.

"Online satışlarda yüzde 150 civarında bir artış kaydettik"

Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkanı Süsli, bazı sektörlerin salgının dezavantajlarını avantaja çevirmeyi başardığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgın sürecinde mağazaları kapatsak dahi online satışlarda yüzde 150 civarında bir artış kaydettik. Burada iplik ve kumaş üreticilerimizin satışlarında, Çin, Hindistan ve Pakistan'dan gelen maddelerin arzının kesilmesiyle bir miktar artış yaşandı. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya gelecek ürünlerin Avrupa'ya geç gelmesi ve iki ay gibi bir süre hiç yüklenmemesi dolayısıyla burada üretim yapan şirketler çok büyük bir avantaj elde etti. Madencilik alanında da devlet yatırımları, seçim senesi olduğu için arttı. Buradaki işlerimizde de olumlu bir seyir gözlemliyoruz."

Bazen Bulgaristan üzerinden gelen tırların günlerce Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında bekletildiğini ve 40-50 kilometre uzunluğunda kuyruklar oluştuğunu anlatan Süsli, bu konuya çözüm bulmak için İstanbul-Köstence arasında Ro-Ro seferleri başlattıklarını, bu durumdan çok memnun olduklarını söyledi.