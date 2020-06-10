ASELSAN, yaşam destek cihazları alanı başta olmak üzere medikal görüntüleme ve tanı cihazları konusunda ülkenin ithalat bağımlılığını asgari düzeye indirmek ve faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da yerli ve milli teknolojileri hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile ASELSAN arasında ventilatör cihazının üretimine yönelik olarak 31 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. ASELSAN, verebileceği katkıyı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla ventilatör cihazının seri üretimine yönelik çalışmaya başladı.

COVID-19 dünyada ventilatöre olan talebi artırdı

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü salgını ile mücadelede kullanılan en önemli tıbbi cihazlardan biri de yoğun bakım mekanik ventilatör cihazları.

Yaşamsal fonksiyonları destekleyen ventilatör cihazı, hastanın nefes alıp vermesine destek olarak kullanılıyor, solunum işlevini devralabiliyor.

Yurt dışından tedarik edilemez hale geldi

COVID-19 salgınını takiben tüm dünyada çok yoğun bir şekilde ventilatör ihtiyacı ortaya çıktı. Bununla birlikte cihazlarda kullanılan birçok bileşen için dünya genelinde oluşan talep kısa sürede karşılanamayacak düzeye yükseldi. Ülkelerin kendi ihtiyaçlarına öncelik verecek şekilde ventilatör cihazları ve kritik bileşenleri için ihracat yasağı ya da ihracat izni zorunluluğu gibi kısıtlamaları devreye sokmasıyla birlikte, cihazlar ve kritik bileşenleri yurt dışından tedarik edilemez hale geldi.

4 firmanın desteği ile yerli ventilatör üretildi

Böyle bir ortamda, ASELSAN, BAYKAR, ARÇELİK ve BIOSYS firmaları yerli ventilatör cihazının ülkeye kazandırılması için iş birliği yaparak yoğun çaba harcadı. ASELSAN, BIOSYS firmasının prototip seviyedeki cihazının donanım ve yazılım tasarımının birkaç hafta içinde iyileştirilmesine ve üretilebilir seviyeye ulaştırılmasına büyük katkı sağlayarak yurt dışından tedarik edilemeyen kritik bileşenlerin yerli olarak tasarlanıp üretilmesini gerçekleştirdi.