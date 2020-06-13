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Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt-Eruh ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve yurt dışında, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Siirt'te hava destekli düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Soylu, "Hafta sonu mesaisine devam... Siirt Eruh Ciraf’ta iki terörist, kahraman jandarmamızın operasyonuyla etkisiz hale getirildi" dedi.
Etiketler: son dakika Siirt terör operasyonu siirt haberSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 15:43
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