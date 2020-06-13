Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakanlıktan nikah törenleriyle ilgili genelge
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.
Nikahlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.
Nikah mekanlarına maske takılarak girilecek, merasim sürecinde gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil tüm misafirlerin maske takması sağlanacak.
Nikahlarda tokalaşma veya temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak, mesafe korunacak. Hediyeler uygun yere konulacak bir kutuya bırakılabilecek
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 15:02
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