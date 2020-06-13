Anadolu Yayıncıları Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, yaptığı açıklamada, sosyal medya platformu Twitter tarafından alınan karara tepki gösterdi.

Twitter'ın kendi siyasi ve ideolojik yaklaşımı dışındaki hesapları kapatarak tarihi bir yanlış yaptığını ve kara propaganda üssü haline geldiğini ifade eden Burhan, birçok terör örgütünün tehdit ve propagandalarını görmezden gelerek buna müsaade eden kuruluşun, özellikle Türkiye'de siyaseti dizayn etme çabasının gözlerden kaçmadığını kaydetti.

Sosyal medya hesaplarının kapatılma gerekçelerinin, siyasi, ideolojik, manipülatif yaklaşım ve çifte standardı içinde barındıran ve yine ikiyüzlü bir zihniyetin tezahürü olduğunu belirten Burhan, "Anadolu Medyası olarak bu tür girişimlerin dimdik karşısında olduğumuzu ifade etmek isteriz. 320 yerel medya kuruluşu olarak Twitter'ın yaptığı bu yanlıştan derhal dönülmesini bekliyor, kapatma kararını kınıyoruz" dedi.