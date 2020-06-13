Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 28 Mart'a durdurulan uçak seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlanan "uçulabilir sertifikası" almayı hak kazanan havalimanlarında 1 Haziran'da başladı.

Havalimanlarında yolcuların ateşi termal kameralar ve akıllı kasklarla ölçüldü. Yolculara refakat etmek ve uğurlamak isteyenlerin terminale girmesine izin verilmedi.

İç hatlarda ilk sefer

Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ilk uçuş İstanbul'dan Ankara'ya Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile yapıldı.

THY’den dış hat seferlerinde planlama

Buna göre, 19 Haziran itibariyle Türk Hava Yolları, Amerika Birleşik Devletleri ve Uzak Doğu'ya uçuşlara başlayacak. Şikago ve Washington'a 19 Haziran, Miami'ye 22 Haziran, Los Angeles'a da 24 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş gerçekleştirilecek.

Uzak Doğu'ya da 3 noktaya sefer düzenlenecek. 19 Haziran’dan itibaren Şangay'a haftada bir, 24 Haziran’dan itibaren Hong Kong ve Seul'e haftada 2 uçuş yapılacak.

Türk Hava Yolları, 16 Haziran'dan itibaren Bişkek’e, 17 Haziran’dan itibaren de Minsk’e uçacak. Diğer uçuşlar ise Duşanbe'ye 18 Haziran, Almatı’ya da 21 Haziran’dan itibaren haftada 2 uçuş gerçekleştirilecek.

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Antalya Havalimanı'na ilk uçuş

Yılda 35 milyon misafir ağırlayan Antalya Havalimanı'nda Covid-19 kapsamında alınan tedbirler sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ilk uçuşu, SunExpress tarafından İzmir'den gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Havalimanı'nda birçok turizm profesyonelinin de katıldığı ilk uçuşa özel pistte su takı seremonisi düzenlendi.

Daha sonra İzmir'den Antalya'ya ve Trabzon'a uçuş gerçekleştirildi.

İzmir'den iç hatlarda 12 şehre sefer planlayan firma, İzmir'den Antalya'ya günde 2 kez, Diyarbakır'a haftanın her günü, Adana'ya ve Gaziantep'e haftada 4, Trabzon ve Kayseri'ye haftada 3, Erzurum, Samsun ve Van'a haftada 2, Kars, Konya ve Malatya'ya haftada 1 kez uçacak.

SunExpress, İzmir operasyonlarında sefer sayısını kademeli olarak artıracak.



Pegasus Hava Yolları yurt dışı uçuşlarına başlıyor

Pegasus Hava Yolları, 15 Haziran itibarıyla kademeli şekilde Avrupa ülkelerine uçuşlara başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların kaldırılması sonrası ilk yurt dışı uçuşunu 13 Haziran'da Almanya’ya yapacak olan Pegasus Hava Yolları, 15 Haziran itibarıyla kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine de uçuş gerçekleştirecek.

İlk aşamada Almanya, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Hollanda, Fransa ve Belçika’ya uçmaya başlayacak olan Pegasus, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün izinleri doğrultusunda uçuşlarını kademeli olarak artırmayı planlıyor.

Pegasus Hava Yolları’nın uçuş tarifesi ve uçuşlara kabul şartlarıyla ilgili detaylı bilgiye şirketin internet sitesinden ulaşılabiliyor.