Şekerbank normalleşme döneminde faaliyetlerine yeniden başlayan kafe, restoran, lokanta ve hazır yemek firmalarına destek olmayı sürdürüyor.

Banka, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında yetkilendirdiği denetleme firmalarından RoyalCert ile iş birliğine giderek, yeme - içme sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve işletmelerin "Güvenli Turizm Sertifikası"na indirimli sahip olmalarına imkan sağlıyor.

Sertifikaya ücretsiz sahip olma imkanı

Açıklamaya göre, Şekerbank anlaşma kapsamında başlattığı kampanya ile Güvenli Turizm Sertifikası’nı müşterisi olan esnaf ve işletmelere yüzde 20 indirimli sunarken, sertifika bedelini Şeker Bonus Business ile gerçekleştiren ve yıl sonuna kadar her ay 500 TL’lik harcama yapanlara da 320 TL bonus hediye edecek.

Böylece işletme büyüklüğüne göre fiyatı değişen sertifika bedeli, 400 metrekareye kadar olan işletmeler için Şekerbank tarafından ücretsiz sunulacak.