Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Selçuk, "Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık" dedi.

Selçuk, işten çıkarma yasağı ile ilgili şunları söyledi:

"Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız."

Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak" diye konuştu.