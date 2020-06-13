Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerine göre, Türkiye'de enerji sektörü son 10 yılda en çok büyüme gösteren ilk üç sektörden biri oldu.

İşletmedeki rüzgar santrallerinin iller bazında sıralamasında aynı dönemde İzmir 1,54 gigavatla ilk sırada yer alırken bu kenti 1,16 gigavatla Balıkesir ve 0,68 gigavatla Manisa takip ediyor.

Karasal rüzgar enerjisi kapasitesinin 100 gigavata çıkması mümkün

TÜREB'e göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 48 gigavat olarak öngördüğü karasal rüzgar enerjisi kapasitesinin teknolojik gelişmeler sayesinde 100 gigavat seviyesine çıkarılması mümkün görünüyor.

Kurulu güç yanında ekipman üretiminde de çalışmalarını hızlandıran Türkiye'de 3 yerel ankraj üreticisi, 8 rüzgar kulesi, 2 yerli jeneratör ve 2 dişli kutusu üreticisi bulunuyor.

Üreticiler, Türkiye'nin iç pazarına hizmet ettikleri gibi, yurt dışına da ihracat gerçekleştiriyor. Ayrıca, Türkiye'de ilk ve tek türbin fabrikasının da bu yılın sonunda hizmete girmesi bekleniyor.