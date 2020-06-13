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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç'in vefatının 33. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
Paylaşımda, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle ve hürmetle yad ediyorum" sözleri kullanıldı.
Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir #CemilMeriç'i rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2020
Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/rmazjq2QTa
Paylaşımda, Meriç'in; "Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden ala akraba mı olur?" dizelerine de yer verildi.
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan Cemil Meriç paylaşımıSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 18:43
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