Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç'in vefatının 33. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Paylaşımda, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle ve hürmetle yad ediyorum" sözleri kullanıldı.

Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir #CemilMeriç'i rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum.



Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/rmazjq2QTa — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2020

Paylaşımda, Meriç'in; "Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden ala akraba mı olur?" dizelerine de yer verildi.