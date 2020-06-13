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Bakan Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine ziyaret
[Sağlık Bakanı Fahrettin Koca]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki hafta önce açılan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da olduğunu belirterek, "İki hafta önce açılan Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi ve çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yatan 105 hastamız hakkında bilgi aldık. Hastanemiz şimdilik sadece koronavirüs hastalarıyla şüphelileri kabul ediyor. Sırada yeni hastane ziyaretlerimiz var" sözlerini kullandı.
Bakan Koca, paylaşımında, hastane ziyareti sırasında çekilen fotoğrafa da yer verdi.
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