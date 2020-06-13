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Siirt'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te bugün 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Siirt Eruh Ciraf’ta mesaiye devam...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 13, 2020
Valimiz, İl @Jandarma Komutanımız
ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm..
İki terörist daha etkisiz!
Bugün şimdilik dört oldu... https://t.co/aVZR8w98ot
Ayrıntılar geliyor...
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