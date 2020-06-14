Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri altında yapılacak geniş katılımlı ilk sınav, saat 10.15'te başladı. ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde yapılan sınava, 451 bin 272 aday katılıyor.

Koronavirüs önlemleriyle öğrenciler ilk kez sınava girecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün saat 10.15’te başlayacak. Alınan önlemleri @trthaber muhabiri Ali Coşkun aktardı. pic.twitter.com/M4x3DqnJFM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2020

Kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girmelerine müsaade edilen adaylar, salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek.Adaylara 120 soru için 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.