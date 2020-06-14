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Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimlerinin önlendiği belirtildi.
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/gDdkpafiSo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2020
Etiketler: barış pınarı bölgesi PKK/YPG terör operasyonuSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 11:13
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