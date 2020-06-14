Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimlerinin önlendiği belirtildi.

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.