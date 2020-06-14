İçişleri Bakanı Soylu, mesajına, "Dağlarda rüzgar soğuktur, bıçak gibidir. Ama bayrağınızı dalgalandırır ya, seversiniz. Kendi sesiniz size yalnızlığınızı yankılar. Ama şehitler vardır ya, yalnız değilsiniz." mısralarıyla başladı.

Soylu, Türk Jandarma Teşkilatının vatanına, milletine ve bayrağına duyduğu sonsuz aşkla, bugün 181. yaş gününü kutladığını ifade etti.

Jandarma Genel Komutanlığının gerek teşkilat büyüklüğü, gerek sorumluluk sahasının genişliği gerekse elde ettiği başarılarıyla dünyadaki emsalleri arasında önde gelen bir teşkilat olduğunu aktaran Soylu, sadece mazisiyle övünen değil, aynı zamanda stratejisi ve geleceğe dönük ciddi yatırımlarıyla da çağın ötesini hedefleyen bir karakter ortaya koyduğunu belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ciddi bir yenilenme ve kapasite artışı yaşandığının altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişimini milletçe bertaraf ettikten sonra, bizzat sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerek Bakanlığımız, gerekse ülke genelinde ortaya koyduğumuz yeni güvenlik konsepti kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesinde de ciddi bir yenilenme ve kapasite artışı yaşanmış, yüksek teknoloji kullanımına ağırlık veren, beşeri ve teknik kapasiteyi artırmayı hedefleyen pek çok adım atılmıştır."

"Teşkilatın bugünkü mevcudu 190 bindir"

Bu değişimin bir göstergesi olarak 2017 yılında yüzde 59 olan Jandarmadaki profesyonelleşme oranının, bugün yüzde 82’ye ulaşmıştığına işaret eden Soylu şöyle devam etti:

"Keza 2016 yılında 139 bin personel mevcuduna sahip olan teşkilatın bugünkü mevcudu 190 bindir. 2016 öncesinde envanterinde İHA/İKU/SİHA bulunmazken, 2019 sonu itibarıyla 3 İKU, 4 İHA, 28 SİHA’ya sahip olan Jandarmamızda 2020 için 18 SİHA’nın alımı planlanmış, mevcutların uçuş saatleri, yer veri terminal sayıları ve kapsama alanları, bu araçları kullanacak nitelikli personel eğitimleri ve sayıları da her geçen gün artmaktadır."

Jandarma Genel Komutanlığının terörle mücadelede yaz kış demeden operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu ve bu gücünü saha sonuçlarına yansıttığını belirten Soylu, asayiş, trafik, uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı gibi sorumluluk üstlendiği diğer alanlarda da hem mevcut teknolojileri kullanarak, hem de doğrudan yazılım ve proje üreterek, suçla mücadelede yüksek teknolojiyi etkin şekilde kullandığına vurgu yaptı.

Salgın sürecindeki başarılarda Jandarmanın büyük katkısının olduğunu aktaran Soylu, "Tüm dünyayı etkileyen salgın sürecini ülke olarak büyük bir başarıyla yönetirken de Jandarmamız, dikimevlerinde maske üretmekten, Vefa Destek Grupları çalışmalarında market alışverişine, tarla sürmeye, hatta kışlık odununu kırmaya kadar vatandaşımızın her talebini yerine getirerek sürecin yönetimine katkı sağlamış, bunları yaparken de asli görevlerinde en küçük bir ihmale meydan vermeyerek bu pandemi yönetimi başarımızın altındaki silinmez imzalardan birinin sahibi olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Bu bayrak, bu vatan, bu millet çok güzeldir"

Soylu, "Ve 181 yıldır, gönlü dağlardadır, millettedir, bayraktadır. Çünkü bu dağlar çok güzeldir. Bu bayrak, bu vatan, bu millet çok güzeldir." mısralarıyla son verdiği mesajını, şöyle tamamladı:

"Dün Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın silah arkadaşı, bugün de Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde elini geleceğe uzatan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 181. yıl dönümünü kutluyor, görevi başındaki tüm jandarmalarımızı tebrik ediyor, bu güzel üniforma içinde şehit düşmüş, gazi olmuş, bu ülke için emek vermiş tüm vatan evlatlarını rahmet ve şükranla anıyoruz."