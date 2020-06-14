Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edileceği vurgulandı.
Etiketler: zap ve avaşin basyan ırak'ın kuzeyi hava harekatıSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 12:30
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