Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edileceği vurgulandı.