Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajda, dünkü vaka tablosunun, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle herkesi yüzleştirdiğini belirtti.

Koca, "Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun." dedi.

Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun. pic.twitter.com/2Q7UMXtlHP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2020

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı verilere göre, dün 1459 kişinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkmıştı. Bakan Koca, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi." ifadelerini kullanmıştı.