Edinilen bilgiye göre, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen avukat Karakuş, hakkında gözaltı kararı verildikten sonra kayıplara karıştı.

Yaklaşık iki yıldır aranan Karakuş'un Ankara'da saklandığı bilgisi üzerine emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Karakuş, saklandığı evde 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 avro, 100'er gramlık 3 külçe altın, 3 altın bilezik, 1 küçük altın, 1 Cumhuriyet altını ve 25 tane 1 dolar ile yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı tarafından sorgulanan Karakuş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bir kalemde 2,5 milyon lira yatırdı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra FETÖ üyeliğinden 8 yıl hapis cezasına çarptırılan avukat Mehmet Rasim Kuseyri'nin yanında staj yapan Karakuş, 2000 yılında kendi hukuk bürosunda avukatlık yapmaya başladı.

FETÖ'nün firari emniyet mahrem imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in 2017'ye kadar avukatlığını üstlenen Karakuş, aynı zamanda Bank Asya'nın da avukatları arasında yer aldıKısa sürede edindiği servetle dikkati çeken Karakuş'un adına Ankara'da 2 daire, 1 çalışma ofisi, Antalya'da arsa, araba ve eşinin adına 2 kooperatif hissesi ile Bank Asya'da 3 milyon 769 bin 810 liralık hesabı olduğu kayıtlara geçti.

FETÖ elebaşının talimatıyla 2014'te özel bir bankadaki 2,5 milyon lirasını bir kalemde Bank Asya'ya yatıran Karakuş, bankanın TMSF'ye geçmesiyle bütün parasını çekti.

Karakuş'un aile bireylerinin de Bank Asya'da yüklü miktarda hesaplarının bulunduğu MASAK raporuna da yansıdı.

ByLock'u kullandı

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u 11 Temmuz 2015'e kadar kullanan Karakuş, şifre olarak avukatlık bürosunun sabit hat numarasını tercih etti.

Kendisi dışında KHK ile kamudan ihraç edilen eşi ve kardeşi hakkında da FETÖ'den işlem yapılan Karakuş'un çok sayıda örgüt mensubu ile telefon irtibatı tespit edildi.

Eskişehir Odunpazarı'ndaki bir evin bodrum katında yapılan aramada ele geçirilen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitabından da Karakuş'un parmak izi çıktı.

Emniyet ve savcılık sorgusunda hakkında yakalama kararı olduğunu bildiğini ancak tutuklanacağını düşündüğü için teslim olmadığını söyleyen Karakuş, örgüt üyesi olmadığını iddia etti.