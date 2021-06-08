Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamındaki en büyük deniz temizliği seferberliği başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum düzenlenen programda konuştu.

"25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiriyor"

"Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilimizde, burada yaşayan 25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren müsilaj sorununa karşı birlik olmak, tek yürek olmak için buradayız."

#SONDAKİKA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilimizde, burada yaşayan 25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren müsilaj sorununa karşı birlik olmak, tek yürek olmak için buradayız. #marmarahepimizinhttps://t.co/rHNGsPFMRL pic.twitter.com/gikdrdhnny — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2021

"Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı deniz temizliği seferberliğini başlatıyoruz"

"Bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğin, hareketini hep birlikte başlatıyoruz."

"Marmara Denizi'ni en hızlı şekilde temizleyeceğiz"

"Tüm dünya iklim değişikliğinin getirdiği sorunlarla karşı karşıya. Deniz kirliliğine karşı seferberlik ruhuyla hareket etmeliyiz. Marmara Denizi'ni en hızlı şekilde temizleyeceğiz. 100 farklı noktadan numuneler aldık. Eylem planı çerçevesinde sürecimizi yürüteceğiz. Koordinasyon ve bilim kurulunu bu hafta oluşturacağız. Stratejik eylem planını belediyelerin görüşüne sunacağız."

#SONDAKİKA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Marmara Denizi için koordinasyon ve bilim kurulumuzu da inşallah bu hafta oluşturacağız. #marmarahepimizinhttps://t.co/rHNGsPFMRL pic.twitter.com/RsgAEyPNrg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2021

"Kaçak balıkçılığa geçit vermeyeceğiz"

"Yüzde 50 ileri biyolojik arıtma, yüzde 50 ön arıtma tesislerimizin teknolojilerini en üst seviyeye çıkararak deniz suyu kalitesini yükselteceğiz. Kaçak balıkçılığa geçit vermeyeceğiz, hayalet ağlar toplanacak."

#SONDAKİKA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Yüzde 50 ileri biyolojik arıtma, yüzde 50 ön arıtma tesislerimizin teknolojilerini en üst seviyeye çıkararak deniz suyu kalitesini yükselteceğiz. #marmarahepimizinhttps://t.co/rHNGsPFMRL pic.twitter.com/7Iw33CgNAf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2021

"1000 kişilik ekibimiz sahada olacak"

"15 noktada karadan ve denizden temizliğe başlıyoruz, 1000 kişilik ekibimiz sahada çalışacak, toplanan atıkları belediyelerin bertaraf tesislerine götüreceğiz."