Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB'den müsilaj temizleme çalışmalarına destek
Milli Savunma Bakanlığı Gölcük Poyraz Limanında, müsilaj temizleme faaliyetlerine başlandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına da Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personelle destek verileceği belirtildi.
Gölcük Poyraz Limanı’nda, 07 Haziran’da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personel ile destek verilecektir. pic.twitter.com/TuLeKZuhDT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Müsilaj
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