MSB'den yapılan açıklamada, bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına da Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personelle destek verileceği belirtildi.

Gölcük Poyraz Limanı’nda, 07 Haziran’da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personel ile destek verilecektir. pic.twitter.com/TuLeKZuhDT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2021