Müsilajın istila ettiği İstanbul sahillerinde temizlik başladı
Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, Marmara'daki sahilleri sardı, tehlikeli boyutlara ulaştı. Açıklanan eylem planı sonrası denizde müsilaj temizliği de başladı. Anadolu ve Avrupa yakasındaki son durum havadan bir kez daha gözler önüne serildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocaeli'de ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki deniz salyasıyla mücadele çalışmalarını incelediği sırada birçok noktada da çalışmalar başlatıldı.
Dün Caddebostan Sahili'ne gelen ekipler, deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti, daha sonra müsilajları depolama tanklarına doldurdu. Tanklara doldurulan deniz salyalarının daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.
Anadolu Yakası kıyı şeridinde sabah saatlerinde güneyden esen rüzgarla birlikte birikmeye başlayan müsilaj tabakaları, Kadıköy'de Kurbağalıdere, Caddebostan Plajı ve Bostancı Sahili'nde yoğun görülüyor.
Bugün de Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ni müsilaj olarak bilinen deniz salyası kapladı.
İstanbul’da müsilaj denizden sonra dereleri de tehdit ediyor. Kadıköy'de bulunan Kurbağalıdere’deki son durumu @trthaber görüntüledi. #marmarahepimizinhttps://t.co/8yzCp1TueR pic.twitter.com/aZcvF1SFHM— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 7, 2021
Tekneler ve yatları da müsilaj sardı. Fenerbahçe sahili ve açıklarını vuran deniz salyası havadan görüntülendi.
Büyük temizlik yarın başlıyor
Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamındaki en büyük deniz temizliği seferberliği, İstanbul Caddebostan Sahili'nden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından başlatılacak.
Genelgede Türkiye'nin en büyük deniz seferberliğinin 8 Haziran Salı günü başlatılacağı kaydedilirken, müsilaja karşı seferberlik, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülecek.
Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek 2 katına çıktı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilajdan etkilenen balıkçılara destek verileceğini duyurdu.
Teknelerin büyüklüğüne göre verilen destek miktarı 2 katına çıkarıldı.
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