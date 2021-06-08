Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu’nun Altınordu ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Altınordu-Ulubey Yolu Çavuşoğlu mevkiinde, Yunus Sönmez idaresindeki otomobil ile Engin Doğan'ın kullandığı yolcu minibüsü çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs, yol kenarındaki bir evin bahçesinde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralılar hastanelere kaldırıldı
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldığı yolda ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.
Öte yandan, otomobildeki 3 kişinin askeri personel olduğu öğrenildi.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası Ulaşım
Son Haberler
- 14:52
- 14:46
- 14:49
- 14:46
- 14:35
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz