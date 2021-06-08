Altınordu-Ulubey Yolu Çavuşoğlu mevkiinde, Yunus Sönmez idaresindeki otomobil ile Engin Doğan'ın kullandığı yolcu minibüsü çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs, yol kenarındaki bir evin bahçesinde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldığı yolda ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Öte yandan, otomobildeki 3 kişinin askeri personel olduğu öğrenildi.