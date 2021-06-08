İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde il genelinde alkollü içki kaçakçılığına ve sahte alkol yapımı ve dağıtımı ile mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 512 litre kaçak veya sahte alkollü içki, 3 bin 404 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 2 bin 515 kaçak puro, 760 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 143 kaçak sigara, 121 kaçak cep telefonu ve 747 bin 800 boş, 22 bin 800 dolu makaron ele geçirildi.