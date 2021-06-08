Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 13:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Osmaniye'de ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarlada çıkan yangın, Karatepe Milli Parkı ormanlık alanına sıçradı. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan çalışma başlatıldı.
Kadirli ilçesinde yer alan tarlada başlayan anız yangını, öğle saatlerinde, Karatepe- Aslantaş Milli Parkı'ndaki ormanlık alana sıçradı.
[Fotoğraf: DHA]
Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan başlatılan müdahale sürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Orman Yangını Yangın İtfaiye
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