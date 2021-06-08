Eski Şanlıurfa HDP il başkan yardımcısı S.Ç.Ö'nün, "Terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa muhalefet" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuksuz sanık S.Ç.Ö. ile avukatları hazır bulundu.

Avukat olan sanık, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, katıldığı etkinliklerin yasa dışı olmadığını öne sürdü.

3 ayrı suçtan hapis cezası

Esasa ilişkin mütalaasını okuyan savcı, sanığın yargılandığı 3 ayrı suçtan, sabit delil ve raporlar doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "Terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 6 ay 15 gün, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa muhalefet"ten 3 yıl 9 ay ve "Terör örgütü propagandası"ndan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın, mevcut halinin devamını kararlaştırdı.

Bu arada, sanığın eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da avukatlığını yaptığı öğrenildi.