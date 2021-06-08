Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 12:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'daki orman yangını 5 gündür sürüyor
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki Görese Dağı bölgesinde, 5 gün önce başlayan orman yangını devam ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, rüzgarın etkisinin azalmasıyla alevlerin kontrol altına alınması hedefleniyor.
Görese bölgesi Kurşunlu Dağı yamaçlarında örtü yangını şeklinde başlayan yangın rüzgarın etkisi ile yayıldı.
Yangının, yerleşim yerlerine sıçramaması için bölgede şerit açma, söndürme ve soğutma işlemleri sürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri katılıyor.
Bölgede, rüzgarın etkisini kaybetmesi ile yangının kontrol altına alınması bekleniyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Yangın Orman Yangını İtfaiye
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