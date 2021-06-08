Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de durdurulan araçta 26 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 26 kilo 140 gram bonzai bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir Otoyolu Akalan Gişeleri'nde bir hafif ticari aracı durdurdu.
"Mia" isimli dedektör köpeğin de katıldığı aramada, bagajdaki valizlerde, paketler halinde bonzai bulundu.
Ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığının 26 kilo 140 gram olduğu öğrenildi.
2 kişi gözaltına alındı
Araçtaki iki kişi gözaltına alındı. İşlemin ardından şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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