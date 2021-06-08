İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir Otoyolu Akalan Gişeleri'nde bir hafif ticari aracı durdurdu.

"Mia" isimli dedektör köpeğin de katıldığı aramada, bagajdaki valizlerde, paketler halinde bonzai bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığının 26 kilo 140 gram olduğu öğrenildi.

2 kişi gözaltına alındı

Araçtaki iki kişi gözaltına alındı. İşlemin ardından şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.