Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Alper Altay isimli kişi teknesine bakmak için marinaya gitti.

Gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Altay gördüklerini şu sözlerle anlattı:

"Denize baktığımda bütün marinanın sanki betonla kaplanmış olduğunu gördüm, şaşırdım. Yaklaşınca hafif hareket gördüm, müsilajın o boyutta olacağı aklıma gelmemişti. O kadar yoğunlaşmış ve kapalı kalmış ki gelen dalgalarla katlanmış."

Çevreye kötü koku da yayıyor

Altay, teknesine bindi ayaklarını denize uzattı. Sanki beton dökülmüş bir yüzeye basıyordu. O anları kamerasıyla kaydetti.

"Bir teknenin üzerine çıktım ayaklarımı aşağıya doğru uzattım. Baktım sünger hatta daha kalın bir tabaka gibiydi. Açıldığında dış cephe yırtıldığında kötü bir yosun kokusu geliyordu."

"5 santim aşağısını görmek mümkün değil"

Alper Altay görüntüyü geçen ayın son günlerinde kaydetmişti. O noktaya yeniden gittiğinde müsilajın yanında bir de yosun istilasının başladığını gördü.

Altay, "Yakın zamanda yine gittiğimde gördüm ki marinanın içi yemyeşil. Lokalize olmuş bazı yerlerde dağılmış ama hala yemyeşil. 5 santim aşağısını görmek mümkün değil, muhtemelen deniz altına çok büyük zarar verdi" dedi.

