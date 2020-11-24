Türkiye'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor.

Son 24 saatte 7 bin 381 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısı 4 bin 543'e yükselirken, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı da 161 oldu.

3 bin 678 hastanın sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 381 bin 596'a yükseldi.

Bugün 162 bin 231 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kalabalıklardan uzak durun

Yeni verileri sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kez daha kalabalıklardan uzak durun çağrısı yaptı:

"Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun."