Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 19:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin COVID-19 tablosu ağırlaşıyor
[Fotoğraf: AA ]
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 381 yeni hasta tespit edildi, 161 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. 3 bin 678 hasta ise sağlığına kavuştu.
Türkiye'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor.
Son 24 saatte 7 bin 381 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısı 4 bin 543'e yükselirken, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı da 161 oldu.
3 bin 678 hastanın sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 381 bin 596'a yükseldi.
Bugün 162 bin 231 kişiye koronavirüs testi yapıldı.
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kalabalıklardan uzak durun
Yeni verileri sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kez daha kalabalıklardan uzak durun çağrısı yaptı:
"Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun."
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