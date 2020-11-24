Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Ersoy'dan Parscan için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 83 yaşında vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Devrim Parscan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Devrim Parscan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Devrim Parscan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Ersoy, "Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan'a Allah'tan rahmet, kıymetli sanatçımızın yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.
Vefatını üzüntüyle öğrendiğim tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan’a Allah’tan rahmet, kıymetli sanatçımızın yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/6PZbjzw2Cd— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) November 24, 2020
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı
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