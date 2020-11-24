Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 17:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye’den Ege'deki 6 ada ile ilgili Navtex
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapmasına karşı 3 yeni Navtex yayınladı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Türkiye- Yunanistan İlişkileri Navtex Yunanistan
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