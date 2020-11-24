"Hudut kartalları" sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz devam ettiriyor.

Hakkari, Van, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa hudut hatlarında; 203 kurusıkı tabanca, 7.200 kurusıkı tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 19 av tüfeği fişeği, 812 g toz esrar, 630 g kubar esrar ve 22.190 paket kaçak sigara ele geçirildi.https://t.co/AYIqxXYbuK pic.twitter.com/LhYQQhPbK7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2020

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari, Van, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, 203 kurusıkı tabanca ve bunlara ait 7 bin 200 mermi, 4 av tüfeği ve silahlara ait 19 fişek, 812 gram toz esrar, 630 gram kubar esrar ve 22 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi." bilgisi paylaşıldı.