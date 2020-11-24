Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor
Hudut hatlarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri yoğun şekilde sürüyor.
"Hudut kartalları" sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz devam ettiriyor.
Hakkari, Van, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa hudut hatlarında; 203 kurusıkı tabanca, 7.200 kurusıkı tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 19 av tüfeği fişeği, 812 g toz esrar, 630 g kubar esrar ve 22.190 paket kaçak sigara ele geçirildi.https://t.co/AYIqxXYbuK pic.twitter.com/LhYQQhPbK7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2020
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari, Van, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, 203 kurusıkı tabanca ve bunlara ait 7 bin 200 mermi, 4 av tüfeği ve silahlara ait 19 fişek, 812 gram toz esrar, 630 gram kubar esrar ve 22 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi." bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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