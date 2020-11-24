Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, “İçinden geçtiğimiz zorlu pandemi şartlarında öğretmenlerimiz, çocuklarımızın okulla bağının kesintiye uğramaması için ter döküyorlar. Kapı kapı dolaşıp, çocuklara eğitim materyalleri dağıtan emektar tüm eğitimcilere şükran borçluyuz” ifadelerine yer verdi.

İçinden geçtiğimiz zorlu pandemi şartlarında öğretmenlerimiz, çocuklarımızın okulla bağının kesintiye uğramaması için ter döküyorlar. Kapı kapı dolaşıp, çocuklara eğitim materyalleri dağıtan emektar tüm eğitimcilere şükran borçluyuz. #BenimÖğretmenim pic.twitter.com/j6MI8Kz1zA — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 24, 2020