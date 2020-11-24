Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 16:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emine Erdoğan’dan Öğretmenler Günü mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Kapı kapı dolaşıp, çocuklara eğitim materyalleri dağıtan emektar tüm eğitimcilere şükran borçluyuz" dedi.
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, “İçinden geçtiğimiz zorlu pandemi şartlarında öğretmenlerimiz, çocuklarımızın okulla bağının kesintiye uğramaması için ter döküyorlar. Kapı kapı dolaşıp, çocuklara eğitim materyalleri dağıtan emektar tüm eğitimcilere şükran borçluyuz” ifadelerine yer verdi.
İçinden geçtiğimiz zorlu pandemi şartlarında öğretmenlerimiz, çocuklarımızın okulla bağının kesintiye uğramaması için ter döküyorlar. Kapı kapı dolaşıp, çocuklara eğitim materyalleri dağıtan emektar tüm eğitimcilere şükran borçluyuz. #BenimÖğretmenim pic.twitter.com/j6MI8Kz1zA— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 24, 2020
Etiketler: Öğretmenler Günü
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