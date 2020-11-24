Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 15:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bülent Arınç YİK üyeliğinden ayrıldı
Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden ayrıldı.
Arınç açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Arınç, "Ayrılma talebimi Cumhurbaşkanımıza ilettim, uygun gördüler" dedi.
Kamuoyuna duyuru: pic.twitter.com/ru79mZsanp— Bülent Arınç (@bulent_arinc) November 24, 2020
İletişim Başkanlığı da konuyla ilgili açıklamayı Twitter hesabından duyurdu:
"Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir."
Bülent Arınç katıldığı bir canlı yayında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili sözler sarf etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu sözlere tepki gösterip “Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez” ifadesini kullanmıştı.
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