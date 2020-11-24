Arınç açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Arınç, "Ayrılma talebimi Cumhurbaşkanımıza ilettim, uygun gördüler" dedi.

İletişim Başkanlığı da konuyla ilgili açıklamayı Twitter hesabından duyurdu:



"Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir."

Bülent Arınç katıldığı bir canlı yayında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili sözler sarf etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu sözlere tepki gösterip “Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez” ifadesini kullanmıştı.

