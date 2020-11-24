Çin'de geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısının faz-3 çalışmalarında sona gelindi. Aşı, sağlık çalışanlarının ardından gönüllülere de uygulanmaya başladı.

18-59 yaş aralığında koronavirüse yakalanmamış olan 12 bin 450 gönüllü aşılanıyor.

12 ilde 24 ayrı merkezde gerçekleştirilen aşılama kapsamında, 3 gönüllüden 2'sine gerçek aşı, birine de 'boş aşı' yapılıyor. Aşılanan gönüllüler 14 gün sonra aşının ikinci dozunu alacak.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

Gönüllüler sıkı takibe alınıyor

Aşının ardından gönüllüler sıkı takibe alınıyor. Bu kapsamda, hem aşının yan etkileri hem de hastalık belirtileri değerlendirilecek. Çalışma, Aralık ortasına kadar tamamlanacak.

Dünya genelinde bugüne kadar yapılan tüm çalışmalardan geçen Çin aşısında yan etki görülmedi, yüzde 90'ın üzerinde başarı sağlandı.

10 milyon doz aşı siparişi verdi

Aşı gönüllü çalışmaları tamamlandıktan sonra Türkiye'de uygulanmaya başlayacak.

Aşı için yasal süreç de tamamlandı. Türkiye ilk etapta 10 milyon doz aşı siparişi verdi. Bunu 50 milyon doza kadar artırabilecek.

Aşı ücretsiz olacak

Çin aşısı iki doz olarak uygulanacak. İlk aşamada 5 milyon kişi aşılanacak. Öncelik virüsle mücadelede en önde olan sağlık personeline verilecek. Ardından kronik hastalar ve diğer risk gruplarındaki kişiler aşılanacak. Aşı ücretsiz olarak uygulanacak.

Türkiye, Çin aşısının yanı sıra çalışmaları süren diğer aşıları da takip edecek. Ruhsat çalışmaları tamamlanan diğer aşılar da Türkiye pazarında yerini alacak.