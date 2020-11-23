Sağlık Bakanlığı 23 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 161 bin 125 test yapıldı. Bu kapsamda 6713 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 3254.

Son 24 saatte 153 hasta vefat etti, 3254 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 17 milyon 406 bin 742, toplam vaka sayısı 453 bin 535, toplam vefat sayısı 12 bin 511, toplam ağır hasta sayısı 4409, hastalarda zatüre oranı %3.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 377 bin 891 oldu.