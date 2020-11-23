Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, COVID-19'a karşı üniversitelerinde geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının çalışmalarını anlattı.

"Bildiğiniz gibi ERÜ'de geliştirilen COVID-19'a karşı aşımızın Faz-1 çalışması devam etmektedir. Bugün itibarıyla 44 gönüllümüzün aşı adayı dozu yapılmış oldu ve çok şükür hiçbirinde yan etki görülmedi. Bu, Faz-1 çalışmaları için çok önemli bir şey. Faz-1 çalışmasının vazgeçilmez ve en önemli parametresi güvenlik. Güvenliği bu şekilde aşmış olacağımıza inanıyorum. Tabii, 3 gün sonra ikinci doz aşılaması yapılacak."

"Faz-2 çalışmalarının bir an evvel başlayacağını müjdelemek istiyorum"

Faz-1 çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Çalış, şu bilgileri verdi:

"Bu güvenliğin iyi geçmesi, bize, Faz-2 çalışmalarına bir an evvel geçilebileceğini gösteriyor. İnşallah Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçeceğiz ve Faz-2'ye bir an evvel başlamak istiyoruz. Tabi ki prosedürler içerisinde bunu yapmak zorundayız. İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'miz dünya çapında denetlenen Faz çalışması yapılabilen Türkiye'deki tek merkez. Biz asla kaliteden taviz veremeyiz, vermeyiz de. Bu prosedüre uymak şartıyla Faz-2 çalışmalarının da bir an evvel başlayacağını da buradan müjdelemek istiyorum. Tabii ki önce Sağlık Bakanlığı ile görüştükten sonra, inşallah Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları biter ve yerli aşımıza bir an evvel kavuşuruz diye ümit ediyorum."