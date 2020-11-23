Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu bir rapor hazırladı. Raporun adı Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu.

Raporda, bağışıklık sistemindeki hücrelerin en iyi şekilde çalışması için yeterli ve dengeli beslenmenin şart olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, en iyi immünolojik sonuçlar için beslenmede bazı kriterler de öneriliyor.

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Güçlü bağışıklık sistemi için tüketilmesi gereken besinler

Günlük enerji gereksiniminin yüzde 45-60'ının karbonhidratlardan, yüzde 20-35'inin yağlardan ve yüzde 10-20'sinin proteinlerden gelmesi gerektiği bilgisi veriliyor.

Raporda, karbonhidrat kaynağı olarak tam tahıllar, kurubaklagiller, sebze ve meyvelerin tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Protein alımının en az yüzde 50'sinin biyolojik değeri yüksek olan hayvansal kaynaklı proteinlerden sağlanması gerektiği anlatılan raporda, günlük alınması gereken yağların çeşitlerine ilişkin detaylar da yer alıyor.

Kaliteli uyku, egzersiz ve stresten korunma önemli

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, COVID-19 ile ilişkili olarak bağışıklık, beslenme ve yaşam tarzı arasındaki ilişkinin önemli bir gündem olduğunu anlattı.

"Salgından korunmak için dengeli ve yeterli beslenme, kaliteli uyku, egzersiz ve stresten korunma, immün sistemin güçlendirilmesi için temel unsurlar. Tam da bu noktada salgın, dengeli beslenmenin ve gıda sektörünün sürdürülebilirliğinin önemini bir kez daha bizlere gösteriyor."

Vitamin ve mineraller gibi mikro besin ögelerinin hastalıklara karşı direnci artırdığı ve inflamatuar yanıtı olumlu yönde etkileyerek immün yanıtın düzenlenmesinde önemli rol oynadığını da söyleyen Şeker, "Örneğin bireylerde vitamin D ve çinko durumunun iyi kontrol altında olmasının COVID-19 tedavisinin başarısında önemli katkısı olduğu da kanıtlandı" dedi.