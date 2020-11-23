Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

'Aşı uygulanan 44 gönüllüde ciddi bir yan etki görülmedi'

Bakan Koca, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandığını ve aşı uygulanan kişilerde şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedini aktardı.

İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında

Koca ayrıca ikinci doz aşılamanın 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacağını da duyurdu.

TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2020

Koca son olarak mesajında "Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var" ifadelerini kullandı.