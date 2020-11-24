Fedakarlık, sevgi, emek, mesleğe adanmışlık. Bu değerlerin tümünü içinde barındıran dünyanın en kutsal mesleklerindendir öğretmenlik.

Milli Eğitim Bakanlığı, büyük bir saygıyı hak eden öğretmenlerle ilgili projesini bu yıl 24 Kasım'da da sürdürdü. 81 ilden fedakarlıkları ile değer katan 81 öğretmen belirledi. "Çalıkuşları"nın her birinin başarı hikayesi ise farklı.

Nevzat Yılmaz mezun ettiği öğrencileriyle bağını koparmıyor

"Yılın Çalıkuşları" ismi verilen eğitim neferlerinden biri Siirt'te görev yapan Sınıf Öğretmeni Nevzat Yılmaz. 1997 yılında atandığı Siirt'te 23 yıldır öğrencileri ile hep iç içe. O, mezun ettiği öğrencileri ile bağını hiç koparmıyor.

Öğrencileriyle hala görüştüğünü söyleyen Nevzat öğretmen, "Çocuklar bizim çocuklarımız. Her zaman onları takipteyiz. Hatta şu anda liseyi bitirip üniversiteyi kazanan çocuklarla da görüşüyoruz. Eksikleri olduğu zaman yönlendirebildiğim kadar yönlendirmeye çalışıyorum" dedi.

Evlere giderek eğitim verdi

Osmaniye'nin Çalıkuşusu ise İzzet Irmak. O da koronavirüs salgını başladığında okula gidemeyen öğrencileri için harekete geçti. İmkanı olanlara uzaktan eğitimle, olmayanlara ise evlerine giderek eğitim verdi. Irmak, başarı hikayesi ile yılın öğretmeni oldu.

Çocukların salgın sürecinde yaşadığı korku ve endişeleri gidermek için çabalayan İzzet öğretmen, "Çocuklara rehberlik yapmaya çalıştık. Onlarla sohbet edip, bilgilendirdik" diye anlattı.

Okulda farklı atölyeler açtı

Kadir Kaplan ise Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulu'nda görev yapıyor. Başarılı öğretmen, çalıştığı okulda kütüphane ile akıl ve zeka oyunları atölyesi açılmasına katkı sundu. Kadir Kaplan, akademik çalışmaları ile diğer öğretmenlere örnek oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yılın öğretmeni seçilen 81 çalıkuşu öğretmen ile internet ortamından görüşerek verdikleri emek için hepsine teşekkür etti.