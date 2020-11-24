AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.40'ta toplandı.

Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar:

- (CHP'li Çeviköz'ün açıklamaları) Yabancı devlet başkanından demokrasi talep etmek son derece yanlıştır dedik. Türkiye, demokrasi için bedel ödemiş bir ülkedir. S400'leri iptal edeceklerini söylüyorlar. Türkiye'nin hava savunma sistemi ne olacak? Bu bir tercüme siyasetidir. Bu kes, kopyala, yapıştır siyasetidir. Yeni ABD yönetimine 'eski yönetimin hatasını yapmayın' denmeli. DEAŞ'a ne yapılıyorsa, FETÖ'ye de aynısının yapılması söylenmeli. Türkiye'nin güvenliğinden ve demokrasisinden taviz veren bir yaklaşım ortaya koyuyorlar.

- Kapalı Maraş'ın açılmasının gayrimeşru ne tarafı var ki işi gücü yokmuş gibi Rum tarafındaki siyasi partilerle yarışacak bir dil kullanıp Türkiye'nin ana muhalefet partisi Kapalı Maraş'ın açılmasına karşı çıkıyor?

- (Türk gemisine hukuk dışı arama) Aramayı şiddetle protesto ediyoruz. Çeşitli şekillerde bu müdahaleyi meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bu ambargoyu delen taraf Türkiye tarafı değildir. Oradaki toplu katliamların başında Hafter tek başına durmuyor, belli ülkelerin desteğiyle duruyor. Türkiye'ye karşı kara propaganda üretenler bu tür yanıltıcı haberler üretiyorlar. Bu aramalar hukuk dışı, korsan aramalardır. Yasa dışı herhangi bir malzemeye rastlanmadı dediler sonra. Zaten öyle. İrini Harekatı, NATO'yla istişare edilmeden başlatılmış bir harekattı.

"Avrupa'nın DEAŞ'ı oradaki faşistlerdir"

- (Fransa'da artan İslamofobi) Yanlış uygulamaların aynen devam ettiğini görüyoruz. Irkçılığı, nefret suçlarını daha da kışkırtacak, Müslüman kimlikleri hedef haline getirecek bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Avrupa'nın DEAŞ'ı oradaki faşistlerdir.

- (Karabağ'da Azerbaycan zaferi) Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya'yla birlikte ortak merkez kurularak Türk ordusu, Türk askeri orada barışın kazanımlarının korunması konusunda gözlem gücü yapacak.

- Kongrelerimize bir müddet ara vermiş bulunuyoruz, 15 gün kadar. Sonra yeniden değerlendireceğiz. Çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz.

Maske, mesafe, temizlik çağrısı

- (Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Böyle bir günde öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre meşru gruplar ya da gayrimeşru gruplar gibi ayrıştırılması son derece üzücü bir husustur.

- (Bülent Arınç'ın istifası) MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir. İstifalarını sundular, Cumhurbaşkanımız kabul etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir.https://t.co/VyLudgQIOF pic.twitter.com/TwZE6aq781 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 24, 2020

- (Ekonomi ve hukuk reformları) Bakanlıklarımızın ilgili çalışmaları var. Bunlar değerlendirilecek aşamaya geldi. Arkadaşlarımızın çalışmaları olgunlaşmış görünüyor. Her zaman için yaklaşımımız şu; vatandaşlarımızın arzularının devlet hayatına daha çok yansımasıdır. Devlet hayatı bunun için var.

- Maske, mesafe, temizlik konusu çok dikkat etmemiz gereken bir meseledir. Herkesten sevdikleriyle daha güzel günlere kavuşmaları için bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz.