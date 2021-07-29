Türkiye’nin ‘ciğerleri’ yanıyor… Binlerce dönüm ormanlık alan alevlere teslim oldu. Antalya, Adana, Osmaniye, Kayseri, Mersin ve Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde yangınlar sürüyor.

Devasa alevler saatte 80 kilometre hızı bulan rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Binlerce ormancı çok sayıda uçak, İHA ve helikopterin desteğiyle alevlere karşı mücadele ediyor.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu/ TRT Haber]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu sabah yaptığı açıklamada 27-28 Temmuz'da 13 ilde 41 orman yangını çıktığını söylemişti. 31 yangın kontrol altına alınırken 7 ilde 13 noktada yangına müdahale sürüyor.

Antalya'da 3 kişi hayatıın kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün 4 farklı noktada orman yangını meydana geldi. 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracı ile yangına müdahale sürüyor.

Yangında Kepezbeleni Mahallesi'nde 1 kişi, Değirmenli Mahallesi’nde 2 kişi hayatını kaybetti. Yangından etkilenen 58 kişinin tedavileri sürüyor.

Çalışmalara Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli ve İstanbul’dan da takviye ekipler gönderildi. 19 arazöz, 17 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edildi.

Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar gördü.

Mersin Aydıncık yangını sürüyor



Yine dün Mersin’in Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangını sürüyor. Yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 97 arazöz ile müdahale ediliyor. Ankara, Niğde ve Karaman’dan Mersin’e takviye ekip gönderildi. Aydıncık’ta 135, Gülnar’da 500 ve Bozyazı’da 60 kişilik olmak üzere toplam 695 kişilik barınma alanı hazırlandı.

Osmaniye'de TOMA'lar devrede

Dün başlayan ve bugün devam eden yangınlardan biri de Osmaniye’de… Kırmacılı köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde iki ayrı noktadaki yangınlara 1 uçak, 3 helikopter, 41 arazöz, 2 TOMA, 9 tır, 24 arazi aracı ve toplam 312 personel yangına müdahale ediyor.



Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’daki ekipler de Osmaniye için seferber oldu. Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alındı. Kırmacılı köyünde yangın sürüyor.



Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edildi. Vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan yurdu tahsis edildi.

Adana'da 21 noktada yangın

Adana’da ise 21 ayrı alanda orman yangını çıktı. Dünden beri süren yangınlara 1 uçak, 1 helikopter, 16 arazöz, 12 su tankeri, 8 itfaiye aracı, 4 iş makinası, 1 ekskavatör, 1 robet, 2 pikap, 5 araç ve toplam 345 personel ile müdahale ediliyor. Şu ana kadar 7 kişi duman nedeniyle hastanelik oldu.

Kozan'da 705 kişi tahliye edildi



Kozan ilçesi Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı ve Bağözü mahallelerinden bin 680 kişi, Aladağ ilçesinde ise 25 kişi tahliye edildi.



Kozan ilçesi Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökyüzü, Kuytucak ve Akarca mahallelerinde, Aladağ ilçesi Boztahta köyünde tahliye çalışmaları sürüyor.

Muğla da bugün yanıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi‘ndeki ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bazı otel ve binalar boşaltıldı. 6 helikopter 1 uçak havadan, 20 arazöz 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer karadan müdahale ediyor.

Aydın’ın Didim ilçesinde ise makilik alanda başlayan yangın, bölgedeki sitelere kadar yaklaştı. Bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.