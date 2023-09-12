Açık 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.09.2023 00:31

Türkiye'den Libya'ya yardım için 3 uçak gönderiliyor

Dışişleri Bakanlığı Libya'da meydana gelen sel felaketi sonrası Libya’ya destek ve yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Libya'ya insani yardım ve arama-kurtarma ekibi içeren üç uçak gönderildiğini belirtildi.

Türkiye'den Libya'ya yardım için 3 uçak gönderiliyor
[Fotoğraf: DepoPhoto]

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da meydana gelen kasırga nedeniyle oluşan sel felaketine destek ve yardım sağlanması çalışmaları kapsamında, insani yardım ve arama-kurtarma ekibi içeren 3 uçak gönderileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Libya'da meydana gelen kasırga nedeniyle, kardeş Libya'ya destek ve yardım sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde ara vermeksizin devam ediyoruz. Bu çerçevede, Bakanlığımız koordinasyonuyla Libya'ya insani yardım ve arama-kurtarma ekibi içeren üç uçak gönderiyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu zor gününde de dost ve kardeş Libya'nın yanındadır ve her türlü desteği sağlamaya hazırdır."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Libya Sel
Sıradaki Haber
Libya'daki sel felaketi sonrası siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:30
Libya'nın Derne kentinde internet ve iletişim yeniden sağlandı
01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya taziye mesajı
00:58
ABD Dışişleri Bakanlığı: F-16 satışıyla İsveç'in NATO üyeliği bize göre bağlantılı değil
01:10
Fas’ta depremzedeler için başlatılan yardım kampanyaları sürüyor
00:53
İsrail yıl başından bu yana 5 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldı
00:52
Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı kurtarıldı
Libya'da sel felaketinin bıraktığı hasar fotoğraflarda
Libya'da sel felaketinin bıraktığı hasar fotoğraflarda
FOTO FOKUS
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ