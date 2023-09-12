Türkiye'den Libya'ya yardım için 3 uçak gönderiliyor

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da meydana gelen kasırga nedeniyle oluşan sel felaketine destek ve yardım sağlanması çalışmaları kapsamında, insani yardım ve arama-kurtarma ekibi içeren 3 uçak gönderileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Libya'da meydana gelen kasırga nedeniyle, kardeş Libya'ya destek ve yardım sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde ara vermeksizin devam ediyoruz. Bu çerçevede, Bakanlığımız koordinasyonuyla Libya'ya insani yardım ve arama-kurtarma ekibi içeren üç uçak gönderiyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu zor gününde de dost ve kardeş Libya'nın yanındadır ve her türlü desteği sağlamaya hazırdır."