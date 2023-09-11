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Gündem
AA 11.09.2023 23:50

UMKE ve UMKE ATAK ekibi selden etkilenen Libya'ya gidecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve UMKE ATAK personelinin sel felaketinden etkilenen Libya'ya gideceğini açıkladı.

UMKE ve UMKE ATAK ekibi selden etkilenen Libya'ya gidecek
[Fotograf: Reuters]

Yunanistan'da felakete yol açan Daniel fırtınası, Libya'ya da yıkım getirdi.

Ülkenin doğusunu etkisi altına alan felakette 2 binden fazla kişinin öldüğü, 7 bine yakın kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Başkent Trablus'ta olağanüstü Bakanlar Kurulu gerçekleştirildi. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi bayraklar yarıya indirildi.

Libya Başbakanı Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Türkiye'den Libya'ya yardım eli
Türkiye'den Libya'ya yardım eli

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman gönderiyoruz. Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Libya Sel Fahrettin Koca UMKE
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