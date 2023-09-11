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Gündem
TRT Haber 11.09.2023 22:05

Türkiye'den Libya'ya yardım eli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Libya'ya 150 arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini açıkladı.

Türkiye'den Libya'ya yardım eli

Yunanistan'da felakete yol açan Daniel fırtınası, Libya'ya da yıkım getirdi.

Ülkenin doğusunu etkisi altına alan felakette 2 binden fazla kişinin öldüğü, 7 bine yakın kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Başkent Trablus'ta olağanüstü Bakanlar Kurulu gerçekleştirildi. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi bayraklar yarıya indirildi.

Libya'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2 binden fazla
Libya'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2 binden fazla

Türkiye arama kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderecek

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Libya'nın Beyda, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerindeki yağışlar sonucu sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

AFAD'ın, Libya hükumeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli ile çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ve jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesinin gönderilmesini planladığı bildirilen açıklamada, "Selden etkilenen dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

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