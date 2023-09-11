Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.09.2023 20:21

Türkiye'den Libya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Libya'yı etkileyen kasırgada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den Libya'ya taziye mesajı
[Fotoğraf: Depophotos]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya'yı dünden bu yana etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel Kasırgası nedeniyle çok sayıda Libyalının hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş Libya halkına ve Libya'ya başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu doğal afet karşısında da kardeş Libya'ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır." ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Libya Kasırga
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Ara buluculukta toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:50
Trabzon'da taş ocağında çökme meydana geldi
20:42
Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
20:17
Bakan Tunç: Ara buluculukta toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı
20:07
Bakan Kacır, Hyundai, LG ve Samsung'un yöneticileriyle görüştü
19:54
Yalova'da otluk alanda yangın
19:51
Soğan patozunun altında kalan çocuk öldü
Trabzon'da kullanılmayan taş ocağında çökme
Trabzon'da kullanılmayan taş ocağında çökme
FOTO FOKUS
Trabzon'da taş ocağında çökme meydana geldi
Trabzon'da taş ocağında çökme meydana geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ