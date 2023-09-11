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Gündem
AA 11.09.2023 18:48

Türkiye ve Senegal arasında vakıflar alanında mutabakat zaptı

Türkiye ile Senegal arasında vakıflar alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ve Senegal arasında vakıflar alanında mutabakat zaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre mutabakat zaptına, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile Senegal Cumhuriyeti Vakıf Yüksek Otoritesi (HAW) Genel Müdürü Racine Ba tarafından imza atıldı.

Vakıflar alanındaki bilgi ve belgeler, basım ve yayınlar, araştırma ve bilimsel çalışmaların taraflar arasında paylaşılacağı protokol kapsamında, Senegal'in farklı bölgelerindeki vakıfların gelişimini teşvik etmek, vakıf projelerini geliştirmek ve vakıf projelerinde kamu ve özel girişimleri desteklemek konusunda Türkiye'nin tecrübeleri de aktarılacak.

Açıklamada, 2019'dan itibaren üzerinde çalışılan zaptın imzalanmasıyla iki ülke arasındaki köklü tarihi dostluğun vakıflar alanında kurulan işbirliğiyle sürmesinin temenni edildiği belirtildi.

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