9 ilde uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile il emniyet müdürlüklerinin narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Geleceğimizi karartmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.

9 ildeki operasyonun bilançosu

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, İstanbul'daki operasyonlarda, 52 kilogram uyuşturucu madde, 48 kilogram metamfetamin, 504 bin sentetik ecza ile 12 bin 240 uyarıcı hap ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarda 38 zanlı yakalandı, 10 kilogram esrar ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mardin Kızıltepe'de durdurulan araçta yapılan aramada 18 çuval içinde 463 kilogram skunk maddesi bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Ankara'daki operasyonda 90 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Düzce'de, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğüyle yapılan ortak operasyonda 47 kilogram skunk maddesi ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Iğdır'da şüpheli araç ile araç sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda 2,5 kilogram esrara el konuldu, emniyet ekipleri 2 şüpheliyi yakaladı.

Niğde'de risk analizi sonucu arama yapılan tırda 58 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliği ile Malatya'nın Kale ilçesindeki uygulama noktasında 2 araçta yapılan aramada 46 kilogram esrar ile silah ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde tespit edilen adresteki aramada ise 4,5 kilogram esrar ile kök kenevir ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.